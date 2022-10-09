Крымский мост поврежден после взрыва Фото: Виталий ТИМКИВ

Последние новости после взрыва на Крымском мосту 8 октября 2022 года на Кубани.

В Краснодарском крае заработала паромная переправа из Крыма в порт Кавказ. Он доставил 16 грузовых автомобилей и 25 пассажиров.

- В порту Кавказ на паром загружены 13 автомобилей и 14 пассажиров, которые в 05:05 доставлены в Крым. В 5:50 паром вышел в третий рейс, он взял на борт 10 автомобилей и 39 пассажиров. Паромная переправа работает стабильно, - сообщили в оперштабе Краснодарского края.

Напомним, вице-премьер Марат Хуснуллин накануне, 8 октября, сообщил, что 9 октября автомобильное движение пустят по обеим полосам Крымского моста. Повреждения планируют устранить за сутки.

Ранее "Комсомолка" сообщала о том, какая обстановка на Крымском мосту после взрыва грузовика 8 октября. На Крымском мосту запустили реверсивное движение.