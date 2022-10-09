На Кубани пропал 40-летний мужчина в тапочках

Пропал 40-летний мужчина. Фото: «Лиза Алерт».

На Кубани пропал 40-летний мужчина. Его разыскивают уже несколько дней в станице Медведовской Тимашевского района. О местонахождении пропавшего ничего неизвестно с 5 октября.

- Мужчина высокого роста – 190 сантиметров и худощавого телосложения. У него короткие, темно-русые волосы и темно-серые глаза, - сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

Уточняется, что на момент пропажи мужчина был одет в сине-белую рубашку в клетку, голубые джинсы и тапочки коричневого света.

Для оповещения о местонахождении бесследно пропавшего или любой информации, связанной с ним, можно позвонить на бесплатный номер горячей линии: 8 800 700 5452.