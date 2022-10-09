На Кубани горячая линия минкурортов начала работать круглосуточно

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Горячая линия курортов начала работать круглосуточно на Кубани. Такое решение было принято в связи с чрезвычайной ситуацией на Крымском мосту в краевом министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия.

- Средства размещения с пониманием относятся к ситуации. Они идут навстречу в вопросах безвозмездного продления жилья гостям, - сообщил врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий.

Уточняется, что все вопросы, касающиеся туристов из Крыма, которые находятся в крае и не могут уехать домой, решаются в индивидуальном порядке.

Кроме того, операторы горячей линии информируют людей о возможности сухопутного объезда, паромной переправы и возобновления движения легкового автотранспорта по Крымскую мосту.