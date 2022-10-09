Новороссийск. Десантники высаживаются на берег в районе клуба портовиков. Сентябрь 1943 г.

День освобождения Краснодарского края от фашистов отмечается 9 октября. Этим числом датирован приказ командующего Северо-Кавказским фронтом о победе в битве за Кавказ.

От Новороссийска и далее на север до самого Азовского моря, пересекая весь Таманский полуостров, тянулась укрепленная полоса фашистской обороны. Ее называли «Голубой линией».

Оборонительный рубеж состоял из двух полос общей глубиной 20-25 километров. Главная полоса обороны имела глубину 5-7 километров. С фронта она прикрывалась сплошными минными полями и 3-6 рядами проволочных заграждений. В 10-15 километрах от переднего края главной полосы обороны находилась вторая.

Кроме того, в глубине были подготовлены еще три оборонительных рубежа и несколько отсечных позиций, с учетом которых общая глубина обороны противника достигала 60 километров. Фланги «Голубой линии» упирались в Азовское и Черное моря.

На строительство всех этих рубежей обороны гитлеровцы согнали все местное население. Под дулом автомата десятки тысяч жителей из станиц и хуторов рыли траншеи, противотанковые рвы, окопы.

Для немцев важным плацдармом был Таманский полуостров. Оставаясь здесь, можно было контролировать Керченский пролив, не пропуская через него советские корабли и суда. К тому же, сражаясь под Новороссийском, враг защищал подступы к Крыму, который имел важнейшее военное и политическое значение.

Ночь 10 сентября 1943 года стала полной неожиданностью для фашистов. Вслед за мощным ударом авиации и артиллерии по противнику в районе Новороссийска высадились десантные отряды.

А 16 сентября «Голубая линия» была прорвана. Еще почти месяц шли бои за каждый участок земли. А 9 октября военачальники сообщили о полном освобождении региона.