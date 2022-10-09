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Общество9 октября 2022 6:55

На Кубани 9 октября будут идти дожди

Температура воздуха упадет на несколько градусов
Мария ЧАЛАЯ
В воскресенье пройдут дожди.

В воскресенье пройдут дожди.

Фото: Николай ХИЖНЯК

На Кубани 9 октября будут идти дожди. Местами ожидается гроза и шквалистое усиление ветра до 20 метров в секунду.

- Температура воздуха ночью опустится до +10.. +15 градусов, максимальная температура днем составит +23 градуса, - сообщили в ЦГМС Краснодара.

Уточняется, что днем в Анапе, Армавире, Геленджике, Краснодаре, Кропоткине, Новороссийске и Славянске-на-Кубани будет +20 градусов.

Температура воздуха днем в Сочи, Туапсе, Тимашевске и Кущевской составит +21 градус. В Ейске и Темрюке будет +19 градусов тепла. В Горячем Ключе – 18 градусов.