В воскресенье пройдут дожди. Фото: Николай ХИЖНЯК

На Кубани 9 октября будут идти дожди. Местами ожидается гроза и шквалистое усиление ветра до 20 метров в секунду.

- Температура воздуха ночью опустится до +10.. +15 градусов, максимальная температура днем составит +23 градуса, - сообщили в ЦГМС Краснодара.

Уточняется, что днем в Анапе, Армавире, Геленджике, Краснодаре, Кропоткине, Новороссийске и Славянске-на-Кубани будет +20 градусов.

Температура воздуха днем в Сочи, Туапсе, Тимашевске и Кущевской составит +21 градус. В Ейске и Темрюке будет +19 градусов тепла. В Горячем Ключе – 18 градусов.