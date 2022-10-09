«Локомотив-Кубань» победил «Самару». Фото: https://lokobasket.com/

«Локомотив-Кубань» победил «Самару» со счетом 79:70. Прошел первый матч нового сезона Единой лиги ВТБ. Игра состоялась на площадке «Локо».

- В составе «железнодорожников» самым результативным игроком матча стал Джейлен Бэрфорд. Он принес своей команде 29 очков, - пишет «Чемпионат».

У Андрея Мартюка 11 баллов. А в активе Александра Щербенева находится 10 очков.

В составе «Самары» 19 очков у Маркос Найта. На счету Малкольма Дэвиса – 13 очков.

Следующий матч «Локомотив-Кубань» проведет против московского ЦСКА. Он состоится 13 октября в Краснодаре.