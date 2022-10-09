На Кубани прошли Михайловские поминовения. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Курганинском районе Кубани прошли Михайловские поминовения. Их провели в станице Михайловской. В мероприятии приняли участие более 350 казаков, свыше 100 учащихся классов казачьей направленности. Также представители общественных, патриотических организаций.

- В годы гражданской войны здесь шли ожесточенные бои. Сражались брат против брата. Это было страшное время. Оно унесло жизни сотен тысяч человек. Памятник, у которого мы собрались, стал символом примирения враждующих сторон, - сообщил заместитель главы региона, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

Уточняется, что прозвучали гимны России и Кубани. Также прошла панихида по погибшим. Кроме того, состоялась минута молчания, после которой участники возложили венки и цветы к монументу.