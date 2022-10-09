Движение восстановлено частично. Фото: Андрей Ваничкин

Минтранс сообщил, что пассажирское и грузовое движение поездов по Крымскому мосту идет по графику. Пригородное движение по железной дороге обещают восстановить 9 октября.

Напомним, после взрыва грузового автомобиля на Крымском мосту 8 октября пролет автодороги упал в воду, а железнодорожное полотно было повреждено.

Однако после обследования комиссии автомобили пустили по мосту в реверсивном режиме по одной уцелевшей полосе. Поезд "Симферополь - Москва" отправился поздним вечером 8 октября после многочасовой задержки.

Автодвижение по обеим полосам обещают вернуть в ближайшее время.