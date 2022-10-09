Фото: оперативный штаб Краснодарского края.

За ночь в районе Крымского моста около 1200 автомобилей посетили оборудованные стоянки. Также продолжают свою работу площадки, которые были развернуты в районе Тамани, порта Кавказ и в поселке Ильич.

- Организованы пункты обогрева, стоянки. Людям предоставляют воду и горячее питание. На местах дежурят сотрудники скорой помощи, ГО и ЧС, казаки. Им помогают волонтеры Молодой гвардии «Единой России» и «Единой России», - сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Площадка в районе порта «Кавказ» вчера приняла примерно 800 автомобилей. Более 400 машин было в поселке Ильич. В Тамани – около 400 машин.

Сегодня все стоянки продолжают работать в штатном режиме.