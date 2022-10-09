На Кубани выявили 306 случаев заболевания COVID-19. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Кубани за сутки выявили 306 новых случаев заболевания COVID-19. В числе инфицированных 165 женщин и 141 мужчина. Из них 20 детей. Возраст заболевших начинается от 4 месяцев и доходит до 92 лет.

- В Краснодаре заболели 96 человек. В Сочи – 19. 17 зараженных в Динском районе, в Ейском – 14. В Новороссийске и Кавказском районе заболело по 13 человек. По 9 новых пациентов в Выселковском, Апшеронском, Мостовском и Тимашевском районах края, - сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Абинском и Павловском районах по 8 новых случаев заболевания COVID-19. В Армавире, Тбилисском, Приморско-Ахтарском и Новокубанском районах по 7.

В Крымском и Староминском районах по 6 заболевших. В Гулькевичском районе и Горячем Ключе заразились 5 человек. В Кореновском, Каневском, Калининском, Туапсинском и Успенском районах – 4 человека. 3 новых пациента – в Усть-Лабинском и Кущевском районах. В Отрадненском – 2.

По одному заболевшему зафиксировали в Славянском, Северском, Белореченском и Темрюкском районах края.