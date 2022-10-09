Фото: Виталия Тимкива

Проезд по Крымскому мосту полностью закрыли для грузового транспорта. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- До особого распоряжения по мосту разрешено ездить только легковому транспорту, - сказал он.

Напомним, после взрыва грузовика 8 октября Крымский мост получил повреждения. Для проезда открыта только часть автомобильного полотна. По железнодорожному мосту в Крым поезда идут по графику с утра 9 октября.

Ранее "Комсомолка" сообщала о том, какая обстановка на Крымском мосту после взрыва грузовика 8 октября. На Крымском мосту запустили реверсивное движение.