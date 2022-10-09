На Кубани отмечают праздник работников сельского хозяйства. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Губернатор Кубани поздравил с Днем работников сельского хозяйства. 9 октября специалисты в области перерабатывающей промышленности отмечают профессиональное торжество. Это аграрии, фермеры, ученые, животноводы и переработчики.

- Край обеспечивает продовольственную безопасность России. Мы собираем рекордные урожаи зерна, фруктов, овощей. Также регион находится в числе первых по производству молока и яиц. За этими достижениями стоит кропотливый труд более полумиллиона работников агропромышленного комплекса, - сообщил Вениамин Кондратьев.

В 2022 году направили более 10 миллиардов рублей на развитие агропромышленного комплекса. Кроме того, были запущены новые и сохранены существующие меры государственной поддержки.