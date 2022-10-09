В Краснодаре обсудили внедрение новых технологий в строительство

В Краснодаре прошла конференция «Многоквартирное строительство: новые вызовы и перспективы». Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Краснодаре на конференции «Многоквартирное строительство: новые вызовы и перспективы» обсудили внедрение передовых технологий. Также важной темой стало проектирование и строительство «умного дома».

- Оптимизировать каждый этап проектирования, строительства и эксплуатации многоквартирных домов помогает информационное моделирование зданий. Оно позволяет экономить средства, ресурсы и время. Таким образом повышается добавочная стоимость для девелопера, - сообщил руководитель Ассоциации цифрового развития Краснодарского края Сергей Грабский.

Уточняется, что интеграция систем «умного дома» также помогает зарабатывать управляющей компании в процессе эксплуатации дома. За развитием этого проекта стоит будущее современных городов.