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Общество9 октября 2022 14:01

Андрей Алексеенко и Максим Бондаренко передали гуманитарный груз в Луганскую область

Его собрали для военнослужащих и гражданского населения
Мария ЧАЛАЯ
Максима Бондаренко побывал в Луганской области. Фото: Максима Бондаренко.

Максима Бондаренко побывал в Луганской области. Фото: Максима Бондаренко.

Андрей Алексеенко и Максим Бондаренко передали гуманитарный груз в Луганскую область. Жители района собрали 18 тонн продуктов питания, предметов первой необходимости и боевого снаряжения для военнослужащих и гражданского населения.

- Район продолжит и дальше оказывать помощь бойцам и жителям новых российских регионов. Хочется выразить благодарность всем неравнодушным гражданам Приморско-Ахтарского района. Вы настоящие патриоты своей страны, - сообщил глава Приморско-Ахтарского района Максим Бондаренко.

Уточняется, что гуманитарный груз доставили на границу Луганской и Харьковской областей, в город Сватово, находящийся на передовой боевых действий, под руководством председателя Совета министров военно-гражданской администрации Харьковской области Андрея Алексеенко.

Кроме того, бойцам передали письма наших детей. Ребята пожелали главного - вернуться домой живыми и здоровыми.