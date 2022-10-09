Максима Бондаренко побывал в Луганской области. Фото: Максима Бондаренко.

Андрей Алексеенко и Максим Бондаренко передали гуманитарный груз в Луганскую область. Жители района собрали 18 тонн продуктов питания, предметов первой необходимости и боевого снаряжения для военнослужащих и гражданского населения.

- Район продолжит и дальше оказывать помощь бойцам и жителям новых российских регионов. Хочется выразить благодарность всем неравнодушным гражданам Приморско-Ахтарского района. Вы настоящие патриоты своей страны, - сообщил глава Приморско-Ахтарского района Максим Бондаренко.

Уточняется, что гуманитарный груз доставили на границу Луганской и Харьковской областей, в город Сватово, находящийся на передовой боевых действий, под руководством председателя Совета министров военно-гражданской администрации Харьковской области Андрея Алексеенко.

Кроме того, бойцам передали письма наших детей. Ребята пожелали главного - вернуться домой живыми и здоровыми.