Спрос на отдых не падает Фото: Виктор КЛЮШКИН

Россияне начали бронировать отдых в Сочи до мая 2023 года. Об этом сообщила глава Федерации рестораторов и отельеров Краснодарского края Нина Калинина.

Жители страны стали продумывать свой отдых заранее в связи с геополитической обстановкой, считает она.

- Спрос на отдых фиксируется на январь, март и даже на май будущего года, - заметила Нина Калинина.

Напомним, в мэрии Сочи в этом году сообщили о более чем пяти тысячах отдохнувших на курорте. Однако эта цифра не окончательная.