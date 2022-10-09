Спрос на отдых не падает
Фото: Виктор КЛЮШКИН
Россияне начали бронировать отдых в Сочи до мая 2023 года. Об этом сообщила глава Федерации рестораторов и отельеров Краснодарского края Нина Калинина.
Жители страны стали продумывать свой отдых заранее в связи с геополитической обстановкой, считает она.
- Спрос на отдых фиксируется на январь, март и даже на май будущего года, - заметила Нина Калинина.
Напомним, в мэрии Сочи в этом году сообщили о более чем пяти тысячах отдохнувших на курорте. Однако эта цифра не окончательная.