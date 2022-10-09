Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации и глава Кубани посетили завод «Каскад». Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Приборный завод «Каскад» в Краснодаре посетили Денис Мантуров и Вениамин Кондратьев. Они познакомились с мощностями предприятия, которое разрабатывает и изготавливает телекоммуникационные комплексы специального назначения, аппаратуру систем связи и передачи информации.

- «Каскад» имеет уникальный стенд собственной разработки. Он предназначен для проведения ходовых испытании изделий на колесном шасси по трем категориям дорог. Все приближено к реальным условиям эксплуатации, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Уточняется, что приборный завод производит технику специального назначения. Например, это не имеющая аналогов в России и в мире машина дистанционного разминирования «Листва».

Кроме того, для розничных сетей и крупных гипермаркетов на предприятии были разработаны кассовые аппараты самообслуживания. Их программное обеспечение позволяет автоматизировать процесс оплаты товаров без участия кассира.