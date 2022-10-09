В Краснодаре сильно похолодает. Фото: Николай ХИЖНЯК

В Краснодаре похолодает до +3 градусов. К середине рабочей недели температура воздуха ночью приблизится к нулю.

- В регионе 10 октября будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит 15 – 20 градусов тепла. Местами пройдет дождь с грозой, градом и шквалистым ветром. Также возможен туман, - сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

На побережье Черного моря столбики термометров поднимутся до +22 градусов.

Осадки продолжатся 11 октября. Порывы ветра могут подняться от 15 до 18 метров в секунду. Ночью температура воздуха опустится до +5 градусов. Днем - от +13 до +18.