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Общество9 октября 2022 16:04

Последние новости о мобилизации в Краснодарском крае на 9 октября

В воинские части доставили посылки и письма мобилизованным жителям Кубани
Ева МУР
Мобилизация продолжается

Мобилизация продолжается

"КП" - Кубань" собрала последние новости о мобилизации в Краснодарском крае.

Депутаты ЗСК разработали законопроект, по которому смогут обеспечивать необходимым снаряжением мобилизованных земляков из бюджета региона.

В это время во все воинские части, куда на переподготовку отправили призывников из Краснодарского края, пришли посылки и письма с родины. Кроме того, к ним приезжают волонтеры, которые отвечают на вопросы, касающиеся социальной и финансовой поддержки семей на время мобилизации.