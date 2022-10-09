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Общество9 октября 2022 16:50

В Краснодаре высадят более 200 тысяч цветов

Работы закончат 31 октября
Мария ЧАЛАЯ
200 тысяч цветов высадят в октябре. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

200 тысяч цветов высадят в октябре. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре высадят более 200 тысяч цветов. Планируется, что работы закончат до 31 октября.

- Всего в этом месяце высадят 150 тысяч виол. Они будут радовать жителей и гостей города уже этой осенью. Также высадят 50 тысяч луковиц крокусов и тюльпанов, которые расцветут весной, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

20 сентября специалисты приступили к украшению цветами скверов, бульваров и магистральных улиц.

Уточняется, что растения, которые погибли летом из-за жары, заменят на новые. Кроме того, проведут восстановительные и уходные работы.