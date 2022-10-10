Летевший из Красноярска в Сочи самолет экстренно приземлился в Минводах из-за непогоды

Капитан воздушного судна принял решение уйти на запасной аэродром.
Фото: Олег УМАРОВ
Самолет вылетел из Красноярска в Сочи 9 октября. Однако погода резко ухудшилась. Экипаж не смог приземлиться на курорте. Капитан воздушного судна принял решение уйти на запасной аэродром.
- Командиром воздушного судна авиакомпании "Россия", следовавшего по маршруту из Красноярска в Сочи, принято решение уйти на запасной аэродром в Минеральные Воды, - сообщили в пресс-службе аэропорта Сочи.
В итоге самолет приземлился в Сочи в 20:21. Все пассажиры были доставлены в пункт прибытия.
Напомним, что в Сочи штормовое предупреждение действует до 11 октября. Метеорологи прогнозируют сильные ливни с грозами. Возможно формирование смерчей над морем.