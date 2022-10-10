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Общество10 октября 2022 4:36

Летевший из Красноярска в Сочи самолет экстренно приземлился в Минводах из-за непогоды

На курорте объявлено штормовое предупреждение
Ангелина НАЗАРЧУК
Капитан воздушного судна принял решение уйти на запасной аэродром.

Капитан воздушного судна принял решение уйти на запасной аэродром.

Фото: Олег УМАРОВ

Самолет вылетел из Красноярска в Сочи 9 октября. Однако погода резко ухудшилась. Экипаж не смог приземлиться на курорте. Капитан воздушного судна принял решение уйти на запасной аэродром.

- Командиром воздушного судна авиакомпании "Россия", следовавшего по маршруту из Красноярска в Сочи, принято решение уйти на запасной аэродром в Минеральные Воды, - сообщили в пресс-службе аэропорта Сочи.

В итоге самолет приземлился в Сочи в 20:21. Все пассажиры были доставлены в пункт прибытия.

Напомним, что в Сочи штормовое предупреждение действует до 11 октября. Метеорологи прогнозируют сильные ливни с грозами. Возможно формирование смерчей над морем.