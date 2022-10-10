Спрос на малогабаритное жилье в Сочи упал на 21%

Спрос за 8 месяцев упал на 21%. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Риелторы проанализировали рынок недвижимости в Сочи. Стало известно, что потенциальные покупатели стали намного меньше интересоваться малогабаритным жильем. Спрос за 8 месяцев упал на 21%.

— В августе 2022 года спрос на небольшие квартиры в Сочи оказался на 11,3% выше, чем в августе 2021 года и на 10,5% выше, чем в августе 2020 года, - сообщили эксперты недвижимости.

К слову, покупатели стали больше интересоваться малогабаритной недвижимостью в августе. Однако в первом полугодии они не обращали внимания на данный сегмент. В итоге по сравнению с 2021 годом спрос упал на 21%.