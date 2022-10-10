Количество стоянок у Крымского моста увеличили до восьми

На местах оборудованы пункты обогрева. Фото: http://t.me/mingochskk

Количество временных стоянок для машин, которые едут в направлении Крыма, в Темрюкском районе Краснодарского края увеличили до восьми.

- Специалисты продолжают координировать работу стоянок. Всего их работает восемь. Две находятся в поселке Соленом, по одной - на развилке а/д Новороссийск - Керчь и Тамань - Волна, в станицах Вышестеблиевской, Старотитаровской, две - на а/д Новороссийск - Керчь и самая крупная расположена вдоль трассы Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк, - сообщили в министерстве ГО и ЧС Кубани.

Стоянки оборудованы освещением, биотуалетами и полевой кухней. На них каждый желающий круглосуточно может получить горячее питание и питье. На местах также оборудованы пункты обогрева.

Ранее сообщалось, что на Крымском мосту открыли двухсторонний проезд. Набирает обороты и Керченская паромная переправа: к вечеру воскресенья в обе стороны перевезено почти 1500 человек и 162 грузовика.