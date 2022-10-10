В поддержку мобилизованных жителей Кубани в воинских частях устраивают концерты

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Мобилизованных жителей Кубани всячески поддерживают в воинских частях. Для призывников организовали различные акции.

- Например, в частях устраивают выступления творческих коллективов, передают написанные школьниками письма со словами поддержки, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Кроме этого, к мобилизованным, которые проходят обучение, приезжают консультанты – они отвечают на вопросы, которые касаются, в основном, социальной и финансовой поддержки.

Акции проходят в воинских частях Краснодарского края, Ростовской области, Ставропольского края, Карачаево-Черкесии.