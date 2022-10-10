Туристы не смогли улететь из Сочи из-за очередей на регистрацию

Инцидент произошел 8 октября. Фото: Олег УМАРОВ

Несколько туристов не смогли улететь из Сочи в Новосибирск и Красноярск. Инцидент произошел 8 октября.

По словам пассажиров, на стойках регистрации были огромные очереди. В связи с этим они не смогли зарегистрироваться на свой рейс. Туристам пришлось снова покупать билеты на следующий день за 28 тысяч рублей.

- Позиция аэропорта всех шокировала: пишите в жалобную книгу. Даже не помогали с размещением оставшихся гостей на эту ночь в Сочи, - заявили пассажиры, которые не успели пройти регистрацию.

Однако, как выяснилось позже, туристы сами опоздали на регистрацию. Об этом сообщили в пресс-службе сочинского аэропорта.

- Основной причиной стало несвоевременное прибытие в аэропорт на регистрацию, которая открывается минимум за 3 часа до вылета. Пассажиры без багажа не используют онлайн-регистрацию и также прибывали к завершению регистрации, когда на стойках уже началась регистрация на другие рейсы, - рассказали в пресс-службе аэропорта Сочи.