Туристы не смогли улететь из Сочи из-за очередей на регистрацию

Инцидент произошел 8 октября.
Фото: Олег УМАРОВ
Несколько туристов не смогли улететь из Сочи в Новосибирск и Красноярск. Инцидент произошел 8 октября.
По словам пассажиров, на стойках регистрации были огромные очереди. В связи с этим они не смогли зарегистрироваться на свой рейс. Туристам пришлось снова покупать билеты на следующий день за 28 тысяч рублей.
- Позиция аэропорта всех шокировала: пишите в жалобную книгу. Даже не помогали с размещением оставшихся гостей на эту ночь в Сочи, - заявили пассажиры, которые не успели пройти регистрацию.
Однако, как выяснилось позже, туристы сами опоздали на регистрацию. Об этом сообщили в пресс-службе сочинского аэропорта.
- Основной причиной стало несвоевременное прибытие в аэропорт на регистрацию, которая открывается минимум за 3 часа до вылета. Пассажиры без багажа не используют онлайн-регистрацию и также прибывали к завершению регистрации, когда на стойках уже началась регистрация на другие рейсы, - рассказали в пресс-службе аэропорта Сочи.