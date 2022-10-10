Ливни в Сочи затопили торговый центр на Навагинской

Курорт начали заливать сильные дожди с градом. Фото: соцсети

В Сочи 9 октября, как и обещали синоптики, ухудшилась погода. Курорт начали заливать сильные дожди с градом. В некоторых районах Сочи дороги превратились в реки. Подтопило и общественные места.

Так, в торговый центр на Навагинской невозможно зайти, не намочив ноги. На кадрах видно, как помещение полностью затопило. А по лестницам льются потоки воды.

- Здесь образовались настоящие Ниагарские водопады, - рассказывают очевидцы.

Напомним, на курорте объявлено штормовое предупреждение до конца 11 октября.