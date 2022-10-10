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Общество10 октября 2022 5:53

Казаки из отряда «Кубань» поблагодарили земляков за поддержку

Они освободили еще несколько населенных пунктов
Вероника АЛЕКСАНДРОВА
Фото: t.me/vlasovkuban

Фото: t.me/vlasovkuban

Казаки из отряда специального назначения «Кубань» (БАРС-16) заняли очередные населенные пункты на Донбассе. Участники спецоперации поблагодарили земляков и губернатора региона за поддержку.

- Местное население, в том числе дети, женщины, старики выбрались из подвалов. Казаки кормят детей и жителей горячей пищей, а также стараются обеспечить все необходимые условия, - сообщил вице-губернатор Александр Власов.

Ранее сообщалось, что Кубань сформировала два новых казачьих подразделения для участия в специальной военной операции. Около 250 казаков отправятся на Донбасс и в Запорожье. Все бойцы прошли необходимую тактическую, тактико-специальную, огневую, инженерную и военно-медицинскую подготовку и полностью готовы к выполнению боевых задач на фронте.