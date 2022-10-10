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Общество10 октября 2022 6:21

В Краснодаре пассажирский поезд насмерть сбил мужчину

Личность погибшего устанавливается
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Проводится проверка

Проводится проверка

Вечером 9 октября в Краснодаре пассажирский поезд сообщением «Астрахань - Симферополь» насмерть сбил мужчину.

- В 21:25 в дежурную часть поступило сообщение, что на железнодорожной станции машинист пассажирского поезда экстренно затормозил перед человеком. Но избежать наезда не удалось. В настоящее время личность погибшего устанавливается, на месте работают следователи, - сообщили в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

По данным ведомства, на вид погибшему 50-60 лет.