В Краснодаре пассажирский поезд насмерть сбил мужчину

Проводится проверка

Вечером 9 октября в Краснодаре пассажирский поезд сообщением «Астрахань - Симферополь» насмерть сбил мужчину.

- В 21:25 в дежурную часть поступило сообщение, что на железнодорожной станции машинист пассажирского поезда экстренно затормозил перед человеком. Но избежать наезда не удалось. В настоящее время личность погибшего устанавливается, на месте работают следователи, - сообщили в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

По данным ведомства, на вид погибшему 50-60 лет.