Паралимпийцы Бурятии завоевали 11 медалей на Играх в Сочи

В Сочи завершились Летние Игры Паралимпийцев. Фото: администрация Сочи

В Сочи завершились летние Игры паралимпийцев. В соревнованиях приняли участие 850 спортсменов из разных стран. В итоге разыграли 436 комплектов наград в девяти видах спорта.

Сборная Бурятии завоевала 11 медалей: 4 золотых, 3 серебряных и 4 бронзовых. Стоит сказать, что на Играх в Сочи была высокая конкуренция.

- Александр Халтагаров завоевал две золотые медали по шашкам в «классической» и «быстрой» программах, - рассказали в пресс-службе Минспорта Бурятии. - Баясхалан Будаев стал серебряным призером Игр в забеге на 400 метров.

Также лучники из Бурятии показали свое мастерство в стрельбе из классического лука. Спортсмены завоевали серебро и бронзу в личном первенстве, а вот в командном миксе сборной удалось получить золото.