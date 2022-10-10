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Общество10 октября 2022 7:13

Сочи стал самым популярным направлением для отдыха в октябре

Курорт обогнал Санкт-Петербург и Москву
Ангелина НАЗАРЧУК
Чаще всего туристы бронируют путевки на шесть ночей.

Чаще всего туристы бронируют путевки на шесть ночей.

Фото: Иван ВИСЛОВ

Сочи стал самым популярным направлением для отдыха в октябре среди россиян. Чаще всего туристы бронируют путевки на шесть ночей. Курорт обогнал даже Санкт-Петербург, Москву и Казань.

- В первую десятку попали Кисловодск (шесть ночей), Калининград (четыре ночи), Пятигорск и Геленджик (по пять ночей), Ялта (шесть ночей) и Минск, Беларусь (пять ночей), - сообщили в пресс-службе туроператоров.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, чаще всего туры покупают влюбленные (42%), одиночки (24%), компании (12%). Продлевают свой отпуск и семейные пары - 12%.