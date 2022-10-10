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Общество10 октября 2022 7:14

Две энергоаварии оставили без света часть Карасунского округа Краснодара

Утром произошло отключение трансформаторных подстанций
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Аварии устраняют экстренные службы

Аварии устраняют экстренные службы

Часть Карасунского округа Краснодара утром 10 октября осталась без света. В этом районе произошло две энерговарии.

- Из-за повреждения кабельной линии сначала отключили 11 трансформаторных подстанций, затем еще 16. Без света остались улицы Вольная, Канонирская, Оружейная, Островная, Приморская, Раздольная, Сторожевая, Жукова, Бригадная, Шоссейная, Тихомировская, - сообщили в ЕДДС.

Кроме этого, света нет на Приморской, Радужной, Наримановской, Молодежной, Курганной, Васюринской, Шоссейной.

Последствия на местах устраняют аварийные бригады. О времени восстановительных работ не сообщается.