Две энергоаварии оставили без света часть Карасунского округа Краснодара

Аварии устраняют экстренные службы

Часть Карасунского округа Краснодара утром 10 октября осталась без света. В этом районе произошло две энерговарии.

- Из-за повреждения кабельной линии сначала отключили 11 трансформаторных подстанций, затем еще 16. Без света остались улицы Вольная, Канонирская, Оружейная, Островная, Приморская, Раздольная, Сторожевая, Жукова, Бригадная, Шоссейная, Тихомировская, - сообщили в ЕДДС.

Кроме этого, света нет на Приморской, Радужной, Наримановской, Молодежной, Курганной, Васюринской, Шоссейной.

Последствия на местах устраняют аварийные бригады. О времени восстановительных работ не сообщается.