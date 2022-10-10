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Общество10 октября 2022 7:23

В ККБ № 2 в Краснодаре открылось новое отделение кардиологии

В кардиологическом отделении № 2 делают коронарографию и ставят стенты
Анастасия КУРОПАТЧЕНКО
Новое отделение кардиологии ККБ № 2 ведет плановый прием. Фото: сайт ККБ № 2.

Новое отделение кардиологии ККБ № 2 ведет плановый прием. Фото: сайт ККБ № 2.

В краевой клинической больнице № 2 в Краснодаре открылось новое отделение кардиологии № 2. Оно рассчитано на 30 коек и располагается на 11-м этаже стационара.

Новое отделение кардиологии оказывает плановую помощь пациентам с хронической ишемической болезнью сердца и стабильной стенокардией с помощью эндоваскулярных методов лечения. В отделении таким пациентам проводят коронарографию и устанавливают стенты.

– Отделение кардиологии № 1 теперь будет заниматься преимущественно экстренными пациентами с инфарктами, нестабильной стенокардией и доставляемыми службой скорой помощи, – рассказали «КП» - Кубань» в ККБ № 2. – В новом отделении кардиологии № 2 будут принимать пациентов на плановое лечение по направлениям из поликлиник по месту жительства.