В Краснодаре пройдет фестиваль театров кукол «Патриот»

Спектакль "Мой Лермонтов" Московского губернского театра. Фото: сайт театра.

В Краснодарском краевом театре кукол с 3 по 7 ноября пройдет 1-й Открытый фестиваль театров кукол «Патриот».

– В фестивале со спектаклями о героях, Великой Отечественной войне и патриотизме примут участие профессиональные театры кукол из разных регионов России, – рассказали «КП»-Кубань» в краевом театре кукол. – Форум проводится при поддержке министерства культуры Краснодарского края. По итогам фестиваля его жюри присудит Гран-при и три приза в номинации «Лучший патриотический спектакль».

Фестиваль на сцене краевого театра кукол откроет 3 ноября моноспектакль актера Московского губернского театра Кирилла Зайцева «Мой Лермонтов». С 4 по 7 ноября пройдут конкурсные показы: стоимость билетов составляет 350 рублей.

Ставропольский краевой театр кукол привезет в Краснодар спектакль «Теплый хлеб», Кировский театр кукол имени Афанасьева – спектакль «Ты кто? Я знаю тебя», Владимирский областной театр кукол – спектакль «Богатырь Илья из Мурома». Также свои постановки покажут Смоленский областной театр кукол имени Светильникова, Донецкий республиканский академический театр кукол и Мытищинский театр кукол «Огниво» имени Железкина.