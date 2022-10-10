Власти Геленджика осудили винодельню Ткачева за фейерверк

Огненное зрелище продолжалось несколько минут. Фото: кадр из видео.

Власти Геленджика осудили винодельню бывшего губернатора Кубани Александра Ткачева за фейерверк в неподходящее время. Накануне небо над туристическим комплексом озарил яркий салют. Отрывок огненного шоу записали на видео. На кадрах видно - организаторы не поскупились и решили устроить шикарный фейерверк, который длился несколько минут.

После этого власти Геленджика опубликовали обращение к представителям винодельни. Сообщение пресс-служба администрации города разместила в Telegram-канале.

- Хочется попросить винодельню скромнее веселиться, — говорится в обращении. - Время нынче неподходящее для праздников.

Напомним, ранее ряд праздничных мероприятий в регионе решено провести без шумных гуляний. По поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, на годовщину региона запуск праздничного фейерверка отменили. Не запускали салют и ко Дню города в Краснодаре, Тимашевске и Лабинске. Связано это с проведением спецоперации.