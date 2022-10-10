Волонтеры-медики из Сочи стали лучшими на всероссийском конкурсе

Волонтеры-медики на постоянной основе помогают врачам. Фото: администрация Сочи

В России каждый год проводится конкурс на лучшее отделение среди регионов. В этому году поступила 61 заявка из 39 регионов. В номинации «Лучшее местное отделение» победителем стало отделение ВОД из Сочи в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики».

- Волонтеры Сочинского отделения активно помогают медицинским работникам города. Это наши добровольцы из Сочинского медицинского колледжа, а во время пандемии были студенты других образовательных учреждений, - заявил начальник управления молодежной политики Сергей Черемшанов.

Как удалось узнать, волонтеры-медики на постоянной основе помогают врачам. Они измеряют пациентам температуру, информируют и направляют местных жителей по кабинетам. Также они помогают людям заполнить все необходимые документы.