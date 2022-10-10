Новые сети водоснабжения ввели в эксплуатацию в Лазаревском районе Сочи

В Лазаревском районе Сочи сотрудники водоканала провели новые сети водоснабжения. Фото: администрация Сочи

В Лазаревском районе Сочи сотрудники водоканала провели новые сети водоснабжения. Жителей села Верхнее Буу обеспечили надежной и бесперебойной подачей воды.

Село находится достаточно далеко от центра Сочи. В связи с этим было принято решение подключить населенную пункт через сложную сеть магистральных водоводов.

- Инженерные службы предприятия провели анализ состояния сетей, выявили участки коммуникаций, пришедшие за более чем полувековой срок эксплуатации в крайне изношенное состояние. В результате изначальный план строительно-монтажных работ был увеличен практически в два раза, – заявил директор МУП «Водоканал» Денис Юрковский.

Как удалось узнать, специалисты смогли всего лишь за два месяца полностью выполнить поставленные задачи. Был закуплен весь необходимый материал. Рабочие установили 5 колодцев переключения, заменили запорную арматуру и заменили не менее 800 метров новых сетей.

К слову, все новые коммуникации уже ввели в эксплуатацию.