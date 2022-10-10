Мэрия Краснодара проверит УК после ЧП с лифтом на Гидростроителей

Скриншот с видео

Накануне в многоэтажке по улице Гидростроителей, 62, мужчине едва не придавило голову лифтом. После случившегося и.о. главы города Максим Слюсарев дал поручение проверить управляющую компанию.

— Управлению по жилищным вопросам в срочном порядке необходимо проверить работу управляющей компании. И направьте сегодня письмо в краевую жилищную инспекцию, которая курирует подрядчиков по обслуживанию лифтового оборудования. Нам нужно оперативно и на всех уровнях этот вопрос проработать, выяснить причину произошедшего и принять меры, чтобы подобных ЧП больше не случалось, — сказал Слюсарев.

По данным мэрии, лифты в этом доме по договору с УК обслуживает подрядная организация. Проверку проведут уже сегодня.

Ранее «Комсомолка» публиковала видео. На кадрах видно, как житель одной из многоэтажек в краснодарском микрорайоне Гидростроителей едва не лишился головы, когда выходил из лифта. Подъемник остановился на нужном ему этаже, услужливо открыл двери. Но когда тот уже был одной ногой на площадке, резко поехал вниз. Причем все происходило настолько быстро, что никто не успел ничего понять. Металлическая коробка была у головы парня, когда он отреагировал и быстро вернулся в лифт.