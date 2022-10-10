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Общество10 октября 2022 8:15

На Кубани руководители зарабатывают в 2,5 раза больше начинающих сотрудников

В среднем начальники организаций получают на 48,1 тысячи рублей больше
Светлана ОВДЕЙ
На Кубани руководители зарабатывают в 2,5 раза больше начинающих сотрудников Фото из архива КП

На Кубани руководители зарабатывают в 2,5 раза больше начинающих сотрудников Фото из архива КП

На Кубани руководители зарабатывают в 2,5 раза больше начинающих сотрудников. Такие данные опроса приводят эксперты рекрутинговой платформы hh.ru.

Так, в среднем начальники организаций зарабатывают на 48,1 тысячи рублей больше новичков. Зарплата тех, в свою очередь, достигает 31,8 тысячи рублей.

- По мере карьерного роста зарплата увеличивается - совокупный доход рядовых специалистов в регионе составляет уже 47,1 тысячи рублей, доход ведущих специалистов – 57,1 тысячи рублей, - сообщают эксперты.

Тем временем средний заработок руководителей достигает 80 тысяч рублей.

Ранее «Комсомолка» рассказывала о том, что больше половины жителей Кубани хотят работать на удаленке. Для 33% участников опроса место работы не имеет значения.