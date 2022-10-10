Более 1,8 тысячи жителей Кубани записались добровольцами СВО через «Госуслуги» Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Более 1,8 тысячи жителей Кубани записались добровольцами СВО через «Госуслуги». Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Сайт в тестовом режиме работает с октября. В настоящее время краевой военный комиссариат обработал более 1,1 тысячи заявок добровольцев.

Для подачи заявления необходимо открыть сервис «Стать добровольцем» на «Госуслугах» по клику на баннере на главной странице или перейти с помощью цифрового помощника Робота Макса. Далее заявитель изучает критерии отбора и при соответствии заполняет анкету.

- Часть данных подгрузится автоматически из личного кабинета пользователя. Далее нужно выбрать ближайший военкомат, отправить заявку. Ответ военкомата придет в личный кабинет, в сообщении назначат дату и время посещения военкомата, - сообщили в пресс-службе администрации региона.

Уточняется, если заявитель передумает, он может не посещать военкомат. При создании заявки не возникает никаких юридических обязательств.

Кроме того, на «Госуслугах» можно подать жалобу в случае ошибки при мобилизации. Мобилизованный или его родственники могут обжаловать решение в специальном сервисе. Для этого необходимо указать сведения о гражданине, реквизиты повестки и документы, которые подтверждают возможность отсрочки.

После этого заявку направляют в региональную комиссию по разбору жалоб для рассмотрения.

В настоящее время Кубань занимает одну из лидирующих позиций среди регионов по количеству добровольцев.