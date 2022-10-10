Жительница Краснодара прошла в финал международного конкурса красоты «Мисс Офис»

Валерия Шаршова сумела пробиться в финал благодаря поддержке знакомых и друзей.

По итогам интернет-голосования из 115 девушек в финал 13-го сезона Международного конкурса красоты «Мисс Офис – 2022» прошли 30. В их числе - 28-летняя Валерия Шаршова из Краснодара, которая работает помощником главного редактора в одной из краевых газет. Именно она представит город на итоговом шоу в Москве, где сможет побороться за главный приз – 3 миллиона рублей и корону победительницы.

- Несмотря на свою мечтательную и романтичную натуру, считаю себя сильной и целеустремленной девушкой, - сказала Валерия Шаршова. - Бережно отношусь ко времени, которое отведено нам на эту прекрасную жизнь, ведь каждый миг неповторим, и в этом его ценность.

Теперь Валерию ждет серьезная подготовка перед финальным выступлением – спортивные тренировки, репетиции творческих номеров, примерки коллекций, фотосессии, экскурсии и увлекательные мастер-классы. И уже 19 ноября в Москве состоится финал конкурса красоты «Мисс Офис – 2022».