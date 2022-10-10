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Здоровье10 октября 2022 8:53

На Кубани за сутки COVID-19 заболели 158 человек, в том числе 12 детей

Самому младшему пациенту два месяца
Светлана ОВДЕЙ
На аппаратах ИВЛ остаются 8 пациентов Фото из архива КП

На аппаратах ИВЛ остаются 8 пациентов Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 158 новых случаев заболевания COVID-19. В том числе коронавирусом заболели 12 детей, самому младшему из которых два месяца. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

В Краснодаре получено 54 положительных результата, в Сочи - 14, в Новороссийске и Тбилисском районе - по 10, в Приморско-Ахтарском – 8, в Каневском – 6. В Армавире, Ейском, Кавказском, Лабинском, Мостовском муниципалитетах прибавилось по 5 пациентов, в Ленинградском - 4.

- В Анапе, Новокубанском, Отрадненском, Павловском, Славянском, Староминском районах по 3 новых случая, в Курганинском, Тимашевском и Тихорецком - по 2, в Белоглинском, Калининском, Темрюкском - по одному, - сообщили в краевом оперштабе.

На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются 8 пациентов. Тем временем с выздоровлением в регионе выписали 227 человек.