На Кубани за сутки COVID-19 заболели 158 человек, в том числе 12 детей

На аппаратах ИВЛ остаются 8 пациентов Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 158 новых случаев заболевания COVID-19. В том числе коронавирусом заболели 12 детей, самому младшему из которых два месяца. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

В Краснодаре получено 54 положительных результата, в Сочи - 14, в Новороссийске и Тбилисском районе - по 10, в Приморско-Ахтарском – 8, в Каневском – 6. В Армавире, Ейском, Кавказском, Лабинском, Мостовском муниципалитетах прибавилось по 5 пациентов, в Ленинградском - 4.

- В Анапе, Новокубанском, Отрадненском, Павловском, Славянском, Староминском районах по 3 новых случая, в Курганинском, Тимашевском и Тихорецком - по 2, в Белоглинском, Калининском, Темрюкском - по одному, - сообщили в краевом оперштабе.

На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются 8 пациентов. Тем временем с выздоровлением в регионе выписали 227 человек.