В аварии погибли водитель ВАЗ 2105 и пассажир Lada Kalina Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани два человека погибли в ДТП с легковушками. Авария произошла накануне в 06:05 на трассе «Тихорецк – село Белая Глина- граница с Ростовской областью». Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

- Предварительно, 24 -летний водитель ВАЗ 2105 на левом закруглении нарушил правила расположения транспорта, выехал на обочину и допустил наезд на металлическое барьерное ограждение, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по краю.

После этого машина по инерции выехала на «встречку», где столкнулась с автомобилем Lada Kalina.

В результате в ДТП погибли водитель автомобиля ВАЗ 2105 и 50- летний пассажир Lada Kalina. Водитель и пассажир Lada Kalina с травмами госпитализированы.

- Призываем водителей быть внимательными и острожными. Начинается сезон туманов и дождей, выбирайте безопасную скорость, избегайте опасных маневров, - напомнили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.