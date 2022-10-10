В Сочи мужчина украл у сестры своей жены 2 млн рублей и потратил их в ресторанах

Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Сочи обратилась 32-летняя местная жительница. По словам женщины, у нее кто-то украл 2 миллиона рублей. Правоохранители начали проверку.

Выяснилось, что днем ранее к женщине приходила сестра с мужем. После похода в гости 34-летний житель Красноярского края пропал, как и деньги.

- По составленной ориентировке инспекторы ДПС задержали мужчину в автомобиле такси и доставили его в отдел полиции Хостинского района Сочи для дальнейшего разбирательства, - сообщили в пресс-службе УВД Сочи.

Полицейские изъяли у подозреваемого 25 тысяч рублей. Остальную сумму украденных денег мужчина уже успел потратить. В течение нескольких часов красноярец гулял по развлекательным заведениям. Мужчина всех угощал шампанским и разъезжал на такси.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы. На данный момент его заключили под стражу.