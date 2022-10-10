Сотрудникам также начислили компенсации за невыплаченную зарплату Фото из архива КП

Сотрудникам медклиники в Краснодаре выплатили долг по зарплате в 800 тысяч рублей. Задолженность погасили после вмешательства прокуратуры, сообщили в пресс-службе краевого надзорного органа.

Так, при проверке городской стоматологической клиники выяснилось, что 30 работникам с февраля по сентябрь 2022 года задолжали зарплату. Всего сотрудникам не выплатили более 800 тысяч рублей.

- Прокуратура Центрального округа директору организации внесла представление об устранении нарушений трудового законодательства, по результатам рассмотрения которого задолженность погашена в полном объеме, - сообщили в пресс-службе краевого надзорного органа.

Уточняется, что за невыплату зарплаты сотрудникам начислили компенсации.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Новороссийске работникам обувной фабрики выплатили долг по зарплате после вмешательства следователей. Сотрудники не получали деньги с июня.