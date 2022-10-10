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Общество10 октября 2022 9:42

Сотрудникам медклиники в Краснодаре выплатили долг по зарплате в 800 тысяч рублей

Задолженность погасили после вмешательства прокуратуры
Светлана ОВДЕЙ
Сотрудникам также начислили компенсации за невыплаченную зарплату Фото из архива КП

Сотрудникам также начислили компенсации за невыплаченную зарплату Фото из архива КП

Сотрудникам медклиники в Краснодаре выплатили долг по зарплате в 800 тысяч рублей. Задолженность погасили после вмешательства прокуратуры, сообщили в пресс-службе краевого надзорного органа.

Так, при проверке городской стоматологической клиники выяснилось, что 30 работникам с февраля по сентябрь 2022 года задолжали зарплату. Всего сотрудникам не выплатили более 800 тысяч рублей.

- Прокуратура Центрального округа директору организации внесла представление об устранении нарушений трудового законодательства, по результатам рассмотрения которого задолженность погашена в полном объеме, - сообщили в пресс-службе краевого надзорного органа.

Уточняется, что за невыплату зарплаты сотрудникам начислили компенсации.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Новороссийске работникам обувной фабрики выплатили долг по зарплате после вмешательства следователей. Сотрудники не получали деньги с июня.