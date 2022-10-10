Цифровые экскурсии в Сочинском дендрарии стали одними из самых популярных на платформе для туристов

По свидетельству аналитиков компании МТС, этим летом цифровой аудиогид Сочинского Дендрария побил все рекорды популярности среди экскурсий и стал самым скачиваемым продуктом платформы МТС Live. Особенный интерес вызвали элементы дополненной реальности и исторические факты.

Возможность использовать аудиогид в Дендрарии главного курорта страны была осуществлена компанией МТС в мае этого года. Экскурсионный маршрут приложения МТС Live проводит туристов по верхнему и нижнему ярусам большого парка, параллельно снабжая увлекательной, познавательной информацией о редких растениях и их свойствах, а также архитектурных достопримечательностях Дендрария. Приложение бесплатно и доступно на смартфонах любых мобильных операторов.

Как показал анализ данных за этот сезон, пик интереса к аудиоэкскурсии пришелся на июль. Большинство скачивавших пользователей – краснодарцы (чаще - женщины и дети). Плюс любознательные гости из Ростова-на-Дону, Воронежа и Дагестана. Безусловным фаворитом и центром внимания стал AR-объект (изображение с дополненной реальностью) цветущей мимозы. На втором месте – исторические факты создания архитектурных сооружений – Ротонды и Мавританской беседки.