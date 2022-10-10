Газпромбанк улучшил условия по вкладу «Копить»

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Газпромбанк повысил процентные ставки по вкладу «Копить» в рублях на сроках 3 месяца и 1 год. Максимальная ставка составляет 8% годовых с учетом капитализации при размещении средств на 1 год. Для ее получения нужно открыть вклад «Копить» на сумму от 15 000 рублей в мобильном приложении или интернет-банке Газпромбанка. Выполнение иных дополнительных условий для получения такой ставки не требуется.

Банк также предлагает дополнительные надбавки ко вкладу «Копить» для некоторых категорий клиентов: 0,3 п.п. – для премиальных клиентов, 0,2 п.п. – для тех, кто получает зачисления из Пенсионного фонда РФ на карту Газпромбанка, а также для зарплатных клиентов* либо клиентов с действующей подпиской «Огонь», 0,1 п.п. – для клиентов старшего возраста (женщины от 55 лет, мужчины от 60 лет). Указанные надбавки не суммируются, при открытии вклада применяется максимальная, если доступно несколько надбавок одновременно.

Открыть вклад «Копить» можно на срок от 1 месяца до 3 лет. Минимальная сумма для открытия в мобильном приложении или Интернет-банке – 15 000 рублей, в офисах Банка – 100 000 рублей. Узнать подробные условия по вкладу «Копить» можно на сайте.

*Клиенты, получившие на счет карты Газпромбанка не менее одного зарплатного зачисления, в месяц открытия/пролонгации вклада «Копить» или в предыдущий месяц.

Справочно:

Газпромбанк входит в тройку лидеров банковской отрасли России по основным объемным показателям (по версии ИНТЕРФАКС-100. Банки России).

Газпромбанк предоставляет широкий спектр услуг корпоративным и частным клиентам. Банк обслуживает ключевые отрасли российской экономики – газовую, нефтяную, химическую и нефтехимическую, металлургию, электроэнергетику, машиностроение, транспорт, строительство, связь, агропромышленный комплекс, торговлю и другие отрасли. Банк обладает многолетним уникальным опытом организации проектного финансирования и размещения долговых инструментов на российском и международном рынках капитала, предоставления финансово-консультационных услуг в части проектного, корпоративного и долгового финансирования, а также опытом по управлению инвестициями в компаниях как в России, так и за рубежом. Банк входит в перечень кредитных учреждений, уполномоченных на открытие счетов эскроу.

Розничный бизнес Газпромбанка ориентирован на предоставление современных высокотехнологичных продуктов и сервисов, в том числе банковских карт, вкладов, потребительского и ипотечного кредитования, валюто-обменных операций, брокерского обслуживания, страхования и мн. др. Региональная сеть Банка насчитывает более 430 отделений по всей стране. Среди наших клиентов уже более 3,5 млн человек.