В Сочи экс-полицейского оштрафовали на 250 тысяч рублей за подлог в пользу фирмы ритуальных услуг

Бурляев не сможет занимать определенные должности два года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Центральный районный суд Сочи огласил приговор в отношении Станислава Бурляева. Экс-полицейского обвиняют по статьям “Превышение должностных полномочий” и “Служебный подлог”.

Бурляев воспользовался своей должностью и совершил подлог в пользу фирмы ритуальных услуг. Компания незаконно использовала труд иностранных граждан. Бывший полицейский решил помочь фирме ритуальных услуг избежать административной ответственности.

- Он дал указания инспектору, неосведомленному о его намерениях, составить протокол об административном правонарушении, совершенном ООО «Ритуал-Сочи», в отношении другого лица, данное административное правонарушение не совершавшего, - сообщили в пресс-службе судов Краснодарского края.

Таким образом, человек был незаконно привлечен к административной ответственности. Бурляев полностью признал свою вину. Суд назначил экс-полицейскому штраф в 250 тысяч рублей. Также Бурляев не сможет занимать определенные должности два года. Приговор в законную силу не вступил.