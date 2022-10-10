Глава Адыгеи принял участие в рабочей встрече с Владимиром Путиным Фото: t.me/muratkumpilov

Глава Адыгеи принял участие в рабочей встрече с Владимиром Путиным. Об этом Мурат Кумпилов сообщил в своем telegram-канале.

Президент РФ побеседовал с избранными главами регионов страны. Как отметил Мурат Кумпилов, поставлены задачи, определены основные направления работы, указано на важность выполнения задач по частичной мобилизации и поддержки населения, использования вызовов и санкций как факторов для развития отечественного производства.

- В регионе активно строятся жилье, дороги, объекты здравоохранения, образования, культуры, создаются рабочие места, реализуются крупные инвестпроекты, создается индустриальный парк, масштабный горнолыжный курорт «Лагонаки», внедряются инновационные разработки. Все это в полной мере позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее и приумножать достижения, - сказал Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи добавил, что сейчас поставлена цель раскрыть потенциал республики по всем отраслям региона и параметрам жизни людей. В этом, в частности, помогают индивидуальная программа социально-экономического развития региона, нацпроекты, госпрограммы, привлечение инвестиций, взаимодействие с бизнесом, общественными объединениями.

- Приложу все усилия для оправдания высокого доверия населения республики и руководства страны по дальнейшему развитию Адыгеи! – подытожил Мурат Кумпилов.