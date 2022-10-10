На «Роза Хутор» готовятся к школьным каникулам

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор

В период с 21 октября по 06 ноября на «Роза Хутор» будут действовать сниженные цены на развлечения для юных гостей курорта. Так, детский билет в Музей Археологии обойдется всего в 90 рублей вместо обычных 190. Акция также будет распространяться и на билеты для взрослых. В коллекции музея можно увидеть исторические материалы, полученные в ходе археологических изысканий в районе строительства олимпийских объектов в 2010-2014 годах. Экспонаты в понятной для детей форме иллюстрируют богатую историю региона: c момента образования Кавказских гор и до периода Нового времени. Здесь представлены реалистичные копии орудий труда, оружия, предметов быта, женских украшений и многое другое. Наибольший интерес представляют интерактивные комплексы: «Карта памятников и артефактов», «Животные каменного века», «Кавказская средневековая усадьба», «Приключения барона Торнау». В собрании музея имеются и такие необычные экспонаты как череп большого кавказского пещерного медведя (около 27 тыс. лет) и аммониты (около 116 млн. лет).

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор

Экспозиция Музея Археологии вызывает большой интерес у гостей курорта. Только за текущий летний сезон его посетили более 22 тысяч человек. Музей удостоен национальной премии в сфере товаров и услуг для детей «Золотой медвежонок» - за специальные сервисы для детей, в том числе за современный формат экспонирования.

- Помимо обзорных экскурсий, в ходе которых применяются современные технологии дополненной реальности, в Музее Археологии проходят специальные образовательные программы. Они позволяют ребятам в возрасте 6-12 лет почувствовать себя настоящими археологами или перенестись в доисторическую эпоху и стать древним охотником. Специально для программы «Археологическая экспедиция» в музее создана песочница, в которой проходят раскопки. Во время «Дня первобытного человека» можно научиться шить одежду из настоящей шкуры, делать древние орудия труда и талисманы. Программа «Искусство каменного века» познакомит ребят с наскальной живописью и музыкальными инструментами, которые использовали наши предки. Во время детских осенних каникул стоимость билетов на все программы будет также снижена, - рассказала заместитель начальника управления проектов и услуг курорта «Роза Хутор» Юлия Зинченко.

Специальные предложения в дни осенних каникул будут действовать не только в Музее Археологии «Роза Хутор». При покупке любого прогулочного билета в кассах курорта можно будет также получить скидки на аттракцион родельбан, пешие прогулки в горах и образовательные программы Центра активного отдыха курорта.