Мужчина успел выйти из лифта, но травмировал ногу Фото: кадр из видео

Следователи организовали проверку после ЧП с лифтом в многоэтажке Краснодара. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, ситуация едва не закончилась трагедией накануне, 9 октября, в многоквартирном доме по улице Гидростроителей. 25-летний мужчина, заходя в лифт, чуть не лишился головы. Подъемник в этот момент начал резко подниматься, а двери кабины - закрываться.

Мужчина, заходивший в лифт, чудом успел выйти из него. При этом пассажир травмировал ногу.

- В настоящее время следователем проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. В рамках проверки будет тщательным образом изучена изъятая техническая документация по обслуживанию и эксплуатации лифтового оборудования в многоквартирном доме. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе краевого СУ СК РФ.