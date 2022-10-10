На полицейского завели дело за злоупотребление должностными полномочиями Фото из архива КП

В Адыгее возбудили дело против замначальника полиции за езду на служебной машине. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ республики.

Как выяснилось, подозреваемый находился в отпуске. При этом полицейский без оснований для личных целей ездил на служебном автомобиле.

- Подозреваемый также использовал горюче-смазочные материалы, находящиеся на балансе ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения МВД по Республике Адыгея», - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ республики.

Ущерб от поездок полицейского уже оценили на сумму более 73 тысяч рублей. На сотрудника МВД завели уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».