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Общество10 октября 2022 11:03

В Адыгее возбудили дело против замначальника полиции за езду на служебной машине

Ущерб составил более 73 тысяч рублей
Светлана ОВДЕЙ
На полицейского завели дело за злоупотребление должностными полномочиями Фото из архива КП

На полицейского завели дело за злоупотребление должностными полномочиями Фото из архива КП

В Адыгее возбудили дело против замначальника полиции за езду на служебной машине. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ республики.

Как выяснилось, подозреваемый находился в отпуске. При этом полицейский без оснований для личных целей ездил на служебном автомобиле.

- Подозреваемый также использовал горюче-смазочные материалы, находящиеся на балансе ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения МВД по Республике Адыгея», - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ республики.

Ущерб от поездок полицейского уже оценили на сумму более 73 тысяч рублей. На сотрудника МВД завели уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».